FRIO! Serra Catarinense já tem 7 dias de geadas consecutivas no mês de Abril

A Serra Catarinense voltou a registrar baixas temperaturas durante o amanhecer desta segunda (13), formando a 7ª geada consecutiva do mês de Abril.

A cidade de painel chegou a registrar 0ºC cravados e em São Joaquim a temperatura ficou na casa de 2,4ºC de acordo com a Rede de Estações Keiser.

Já no Vale do Postinho, a 7km do centro de São Joaquim foi possível registrar a geada que se formou na vegetação rasteira. Essa já é a 7ª geada consecutiva aqui na Serra Catarinense e 6 dias seguidos em SC entre 0°C ou negativo no topo da Serra. 7

As Mínimas Abaixo dos 10°C

0,0 Painel/G.Hugen

0,3 B.Jardim/F.keiser

2,4 S.Joaquim/F.K

3,6 Urupema*

3,7 Fraiburgo/F.K

4,5 Urubici*

6,8 Água Doce/DSoares

8,8 Maravilha*

9,5 B.retiro*

9,7 Itapiranga/Sr. Wolfgang

Epagri

13,2 Florianópolis

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

