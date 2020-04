Incêndio deixa casa em ruínas no Boava em São Joaquim

Um incêndio mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros de São Joaquim por volta das 12h30min deste sábado (25) na Localidade do Boava, distante cerca de 15 Km do Centro da Cidade.

Uma casa de madeira estava em reformas, não havia ninguém na residência, também não tinha móveis e energia elétrica. Moradores das proximidades avistaram as chamas e acionaram os bombeiros.

Ao chegar no local rapidamente iniciaram o combate ao fogo, mas a casa já havia sido consumida pelas chamas, foi realizado o rescaldo para evitar que o fogo atingisse outras casas nas proximidades. As causas do incêndio serão apuradas.