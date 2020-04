Vinícola D’alture reinicia suas atividades no Outono da Serra Catarinense

Nada inspira tanto como a brisa temperada, a folhas secas do outono junto a um bom vinho D’alture! Que Outono seja o começo de uma transição capaz de levar nossa vida para uma nova estação repleta de saúde e felicidade!

A partir de hoje A D’alture inicia suas atividades, visitações, restaurante panorâmico com um delicioso menu gourmet com ingredientes regionais assinado pelo @chefdeividnesi, tour guiado na área de produção, degustações dos nossos vinhos premium, degustação diretamente das barricas de carvalho Francês, passeios pelos vinhedos, piqueniques, sunsets com o visual mais lindo da Serra Catarinense!

As visitações devem ser previamente agendadas, pois haverá redução no número de pessoas. Estamos tomando todas as medidas necessárias para combater ao COVID-19 cumprindo com todas as normas estabelecidas pelas autoridades de saúde de Santa Catarina.

“Nesta época de mudanças e renovação, paira no ar”

“O outono é uma época especial para quem aprecia um bom vinho”

Que a magia do outono, se instale em vossos corações, renovando-o de esperança e de dias melhores.

http://www.dalture.com.br/