TÔ DE QUARENTENA!! Música Gaúcha bem humorada faz sucesso em meio à pandemia

Os Músico Érlon Péricles, Pirisca Grecco e Leonardo Gadea laçaram recentemente uma música bem humorada em relação a Pandemia do Coronavírus, relatando a mudança de hábito dos gaúchos em em tempos de quarentena tendo que usar muito álcool e creolina…

“Paramo o serviço por causa do bicho, atrasemo as doma

guaiaca apertada, que baita cagada

me fez o corona…”