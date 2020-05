Caminhão cai em penhasco entre São Joaquim e Bom Jardim da Serra

Caminhão sai de pista e cai em ribanceira na Serra Catarinense

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim, foi acionado na tarde desta segunda-feira (04), para atender uma saída de pista seguida de capotamento, na SC-390, na Mantiqueira, divisa entre São Joaquim e Bom Jardim da Serra.



Um caminhão da empresa RAC, de Içara, que trabalha com recolhimento de dejetos, saiu da pista e tombou em uma ribanceira com cerca de 6 metros. Os bombeiros retiraram o motorista das ferragens com suspeita de fratura na costela e escoriações. Ele estava consciente e foi levado ao Hospital de São Joaquim.



A PMRV esteve no local e realizou os procedimentos cabíveis. Como se trata de uma empresa de recolhimento de dejetos, uma limpeza ambiental será feita no local.

Por Wagner Urbano