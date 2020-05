DJ Alok fala sobre sua live com show pirotécnico: Meu propósito de vida é distribuir luz para as pessoas, é minha missão de iluminar e levar esperança

“Queria falar do fundo do meu coração, o meu nome é Alok que significa: “luz e fora deste mundo” então estou aqui com uma missão eu sinto, de iluminar as pessoas”. Então aquelas luzes que usei na live, significa,o jeito que eu tenho de materializar o sentimento que eu tenho e distribuir luz para as pessoas, mandar este raio de luz e esperança para cada um de vocês neste momento”

A noite do último sábado (2) definitivamente foi de muito agito, na internet, principalmente por conta da live realizada por ninguém mais, ninguém menos que o DJ Alok.

A live aconteceu, durante a segunda edição do projeto Em Casa, da Rede Globo, e deu o que falar na internet, principalmente por contar com um belo espetáculo de fogos de artifício e show de luzes.

Na ocasião, o DJ colocou milhões de fãs para dançar e se divertir, com os sucessos que fazem parte de seu repertório e vários dos grandes hits do momento.

Entre as marcas que participaram de tal transmissão ao vivo, a empresa Café 3 Corações escolheu tal ocasião para fazer uma especial ação e ajudar principalmente as pessoas mais carentes, durante este momento de pandemia do novo coronavírus.

Por meio de um link que começou a ser disponibilizado, durante a live, a marca divulgou a venda da máquina de café Lov, e 100% da renda de tal ação vai para a campanha de cestas básicas da Fraternidade sem Fronteiras, a Viver Fraternidade, que está amparando pessoas de comunidades e moradores de rua, em todo o Brasil, além das famílias acolhidas nos projetos na África.

Em suas redes sociais, Alok falou sobre sua live que o intuito Solidário alcançou todas as metas; “Queria falar do fundo do meu coração, o meu nome é Alok que tem dois significados: luz e fora deste mundo, e vejo que muito do meu propósito de vida aqui é distribuir luz para as pessoas, vim aqui para a terra eu sinto que tenho esta missão de iluminar. Aquele lazer que usei na live significa o jeito que eu tenho de materializar o sentimento que eu tenho e distribuir luz para as pessoas, mandar este raio de luz e esperança para cada um de vocês neste momento”

