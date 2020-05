Santa Catarina pode ser o próximo foco de caos do coronavírus, segundo técnicos do Ministério da Saúde

Santa Catarina é considerado um local crítico por causa do COVID-19, segundo que apontou os técnicos do Ministério da Saúde e pode ser o próximo estado entrar em colapso depois do Amazonas.

De acordo com a nota publicada pela Folha de São Paulo, em apenas uma semana o número de casos confirmados quase dobrou em Santa Catarina, avaliação do Ministério da Saúde é que o números de Santa Catarina daqui para frente não são tão promissores como se imaginava.

O caso piorou depois que a as pessoas se aglomeraram em shoppings, filas de bancos e etc. É visível que a população não tomou os cuidados necessários, mesmo após abertura do comércio.

Além do mais, Santa Catarina convive com um caso constrangedor na Saúde Pública, depois da compra de 33 milhões em respiradores que nem sequer foram entregues e isto que o estado pagou adiantado, uma CPI está sendo realizada e pode resultar na cassação do atual governador.