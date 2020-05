Incêndio destrói casa na Invernadinha – Interior de São Joaquim

As guarnições do Corpo de Bombeiros de São Joaquim se deslocaram, na noite deste último sábado (16), na localidade de Invernadinha, para atender a um incêndio em residência. Chegando no local, a casa já estava totalmente tomada pelo fogo, restando apenas uma cobertura lateral próxima da edificação.

Foi dado início ao combate com apenas um lance de mangueira, sendo feito o rescaldo e deixado aos cuidados dos proprietários um senhor de 44 anos e uma mulher de 37 anos. Eles relataram que a casa fica a maior parte do tempo sem moradores, por se tratar de casa para lazer nos finais de semana.

O vizinho, o qual possui um bar próximo da residência sinistrada, observou no início do incêndio um suspeito fugindo do local e deixando alguns pertences para trás que eram da própria residência, o que gera a suspeita de incêndio criminoso. A casa, de 20 metros quadrados, possuía mobília e energia elétrica.

Com informações do Corpo de Bombeiros