Dois homens sofrem tentativa de homicídio no centro de São Joaquim

Eles estavam em um bar e boate da cidade quando foram surpreendidos por disparos de arma de fogo, sendo socorridos e levados ao hospital da cidade.

A Polícia Militar de São Joaquim atendeu na madrugada deste sábado, 16, a uma ocorrência de tentativa de homicídio no Centro da cidade, envolvendo dois homens que acabaram sendo alvejados por disparos de arma de fogo.



Segundo a PM, a guarnição foi acionada até o hospital da cidade de São Joaquim onde haveria dois homens feridos por arma de fogo. No local, os mesmos estavam impossibilitados de prestarem depoimento, sendo que foi indagada uma mulher que estava na sala de espera, onde relatou que estava ela acompanhada de seu companheiro e um amigo em um bar da cidade quando acabou ela se desentendendo com uma funcionária do local, e que logo em seguida seu companheiro chegou dizendo que levou um tiro e seu amigo também havia sido alvejado.

Diante disso, eles se deslocaram até o hospital, sendo acionado a Polícia Militar. A testemunha afirmou não conhecer o autor dos disparos, relatando que nunca viu o referido, apenas repassando as características físicas deste, afirmando se tratar de um homem moreno, de estatura média e magro.

Diante dos fatos, a guarnição lavrou um Boletim de Ocorrência na modalidade de comunicação de ocorrência policial, visando subsidiar o início das investigações necessárias à boa elucidação do ocorrido