Geada proporciona belas paisagens em São Joaquim na Serra Catarinense

A Cidade de São Joaquim, no alto da Serra Catarinense, voltou a registrar temperaturas negativas durante o amanhecer deste domingo (17).

De acordo com a Rede de Estações Keiser, a menor temperatura foi registrada no município de Bom Jardim da Serra que acentuou a marca de -3.8ºC.

Em São Joaquim a menor temperatura foi de -2.4ºC e no Complexo dos Vinhedos, a cerca de 5km do centro de São Joaquim a geada recobriu os campos com uma considerável camada de gelo proporcionando belíssimas paisagens outonais em nuance com o branco da geada.

Décima segunda geada em maio (36 dias no ano) e quarto dia seguido abaixo de zero (20 dias em 2020). Abaixo dos 3°C

-3,8 B.Jardim/F.Keiser

-3,0 Painel/G.Hugen

-2,9 B.Jardim/F.K

-2,4 São Joaquim/F.K.

-2,7 Água Doce/F.K

-2,4 L.Régis/DSoares

-1,5 Fraiburgo/F.K

-1,7 Urupema*

-0,7 Urubici*

0,2 Curitibanos/UFSC*

0,3 Frei Rogério*

0,5 Caçador*

0,9 Ponte Alta do Norte*

1,0 Joinville/serra/DSoares

1,1 Rio Rufino*

1,1 Monte Castelo*

1,4 Major Vieira/Inmet

1,4 Três Barras*

1,5 Bela Vista do Toldo*

2,0 Ponte Serrada/DSoares

2,1 Bom Retiro*

2,1 Santa Cecília*

2,2 Porto União*

2,3 Rio das Antas*

2,4 Itaiópolis*

2,7 Mafra*

2,9 Vargem*

2,9 Papanduva*

Epagri

9,4 Florianópolis

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Veja as imagens:

Veja o Vídeo:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online