Motociclista morre em acidente em Urubici na Serra Catarinense

O grave acidente aconteceu na noite deste sábado (30) por volta das 21h10min, na rodovia SC-110, Km 370,100, bairro Águas Brancas na saída de Urubici, sentido cidade – Serra do Panelão.

As equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Rodoviária, foram acionadas para atender uma colisão frontal, envolvendo dois veículos, um VW/Gol com placas de Urubici e uma moto Honda/Biz com placas de Lages.

Um homem de 32 anos estava na moto, com o impacto da batida ele morreu na hora, o IGP foi acionado para recolher o corpo da vítima. O condutor do carro de 31 anos sofreu fratura no rosto e apresentava dores no tórax, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao hospital São José em Urubici.

Informações: 21°Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra e 5º Batalhão de Bombeiros Militar