Corpo de Bombeiros comemora dois anos de atuação em Bom Jardim da Serra

Em dois anos de atuação foram atendidas quase 800 ocorrências.

A implantação de um quartel do Corpo de Bombeiros na cidade de Bom Jardim da Serra foi uma grande conquista para a população, quando acontecia alguma ocorrência, era necessário acionar a cidade vizinha, onde o tempo de resposta era maior.

Mas com a chegada do quartel em na Capital das Águas todas as ocorrências são atendidas de imediato, com maior chance de serem resolvidas sem maiores danos á população.

O quartel de Bom Jardim da Serra



O Corpo de Bombeiros de Bom Jardim da Serra iniciou suas atividades em 30 de maio de 2018, na assunção do comando do Sd BM Rossi, a organização Bombeiro Militar conta com um efetivo de 8 (oito) Bombeiros sendo 1 (um) militar e 7 (sete) Bombeiros Civis Profissionais contratados pela Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra, 18 (dezoito) Bombeiros Comunitários ativos.

Sua sede fica situada no centro da cidade onde conta com 3 viaturas 1 viatura AAT (auto atividade técnica), 2 operacionais, sendo 1 ASU (auto socorro de urgência) e 1 ABTR (auto bomba tanque resgate).

A instalação da unidade facilita os empresários da cidade para as solicitações de vistorias em sua edificações, pois anteriormente deslocavam até a cidade vizinha para tais serviços de poder do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, a curta trajetória da OBM (Organização Bombeiro Militar) na cidade já inspira confiança à população Bonjardinense.

Os serviços de atendimento de urgência tem sido imediato e com responsabilidade, ao turista quando em sua chega a cidade adquire maior grau de credibilidade e nas empresas a que esta possui, pois confiará nos serviços prestado por esta unidade.

Ocorrências

Em dois anos te atuação OBM já atendeu 790 ocorrências, sendo elas: 434 de APH, ( Atendimentos Pré Hospitalar), 88 de Resgates e apoio, 65 de incêndios e 203 ocorrências de prevenção.

Todas com auto grau de eficiência e total responsabilidade da equipe que não mede esforços para garantir a tranquilidade do povo de Bom Jardim da Serra e seus visitantes.

Parabéns a todos que ajudaram de alguma forma na implantação, organização e manutenção do 2º/1º/2ª/5º BBM de Bombeiro Militar de Santa Catarina.

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), órgão da administração direta do governo do estado de Santa Catarina, é uma instituição prestadora de serviços públicos na área da segurança pública, tendo como jurisdição o território Catarinense.