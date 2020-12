Colégio São José surpreende com inédita formatura drive thru em São Joaquim – Veja a Galeria de imagens

O Colégio São José, umas da mais tradicionais escolas de São Joaquim, realizou neste incomum ano de 2020 algo inédito em sua história, uma formatura no modelo drive thru, os carros tiveram acesso ao estacionamento do Centro de Eventos e os formandos foram chamados nominalmente em um palco montado ao ar livre.

Nem a leve chuva, no início da tarde deste domingo (20) foi capaz de impedir o entusiasmo dos formandos e professores na celebração da colação de grau que é considerada um dos momentos mais esperados pelos concluintes dos terceirões mas com a pandemia do coronavírus, muitas formaturas tiveram que ser canceladas ou remodeladas para o virtual ou presencial, no formato drive-thru como adotou o Colégio São José.

Amigos e familiares acompanharam a entrega dos diplomas dentro dos carros e no final foi uma formatura excelente que alegrou e muito os formandos e os familiares que buzinavam de dentro dos veículos.

Para a Diretora Singra Couto Strickert, “Só nós sabemos que ano foi esse e aqueles que tiveram que se reinventar, que fazer diferente e melhor, que quiseram aceitar novos desafios, com certeza serão os melhores profissionais… Tivemos que nos reinventar neste ano atípico de 2020, professores e alunos tiveram que buscar novas técnica de aprendizado e ensino, tivemos aulas online e grandes desafios pela frente, mas como sempre os desafios foram superados e hoje aqui estamos fazendo a formatura no modelo Drivre Thru algo que nunca fizemos antes, mas que foi preciso se reinventar” Destacou a Diretora Singra Couto Strickert .

Veja como foi a transmissão ao vivo pelo Facebook da Formatura 2020 do Colégio São José:

Vídeo da Formatura do Colégio São José – Clique para abrir