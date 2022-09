Começa as obras de pavimentação na estrada do Despraiado em São Joaquim

A Prefeitura de São Joaquim deu início, nesta última sexta (17), às obras de pavimentação da estrada do Postinho/Despraiado, uma região importantíssima para a economia joaquinense, principalmente no ramo da pecuária e escoamento da safra da maçã.

A estrada de acesso ao Despraiado receberá seus dois primeiros quilômetros em piso intertravado com 15cm de base e lajotas sextavadas de 10cm. A empresa ganhadora da licitação respondeu que pretende terminar a obra em cerca de 06 meses.

Agora a Secretaria de Obras trabalho no intuito da abertura de um desvio para que a obra possa ter mais celeridade. O desvio está sendo feito entrando na propriedade do Produtos Odilon com a saída no refeitório do produtor Totti Zandonadi e deverá começar já na próxima semana.

No momento, os calceteiros trabalham sentando os meio-fios na região dos Zandonadis e alargamento da rua em direção a cidade conforme estabelecido pelo cronograma de obras da própria empresa executora.

São Joaquim possui a maior malha viária, de estrada de chão, do estado de Santa Catarina, uma inumerável quilometragem que se estende por entre as estradas gerais, vicinais e milhares de ramificações do interior joaquinense O início dessa pavimentação irá reduzir substancialmente a poeira e as condições de trafegabilidade, permitindo que os veículos transitem com maior rapidez e segurança, principalmente para o escoamento da safra da maçã que é o carro chefe do município.