Dois de Julho – Dia Nacional do Bombeiro

No dia 02 de Julho é comemorado o Dia Nacional do Bombeiro, estes guerreiros que além de trabalhar para a segurança da população arriscam suas vidas em diversas ocorrências dos mais variados modos e estilos.

Ser Bombeiro nada mais é do que pensar e salvar a vida de muitas pessoas, seja em um acidente, incêndio ou qualquer chamado. Bombeiro é aquele que estará disponível sempre que alguém precisar.

Com um modelo inovador em todo o país, o CBMSC implementou em 1996 o programa bombeiro comunitário, possibilitando a pessoas da comunidade exercerem serviço voluntário à instituição na qualidade de “Bombeiro Comunitário”.

Com o número cada vez mais reduzido de Bombeiros Militares em Santa Catarina, os BCs têm auxiliado as corporações durante as ocorrências fazendo um trabalho valioso. Muitas guarnições em todo o estado contam diariamente com os trabalhos destes profissionais.

“Quando minha cachorra faleceu, não pude fazer nada, ao descobrir que ela tinha morrido de parada cardíaca, aquilo me deixou mal, não fiz nada para salvar a vida dela. Foi então que decidi fazer o curso para salvar vidas. Ser Bombeiro é saber que posso ser tua solução na maior aflição. Que posso salvar uma vida, salvar bens, levar esperança a quem não tem mais forças”, revelou BC Cidade de Bom Jardim da Serra.

Origem do Dia do Bombeiro Brasileiro

É uma homenagem a criação do Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, inaugurado em 2 de julho de 1856, no Rio de Janeiro, e com comando do major João Batista de Morais Antas.

Oficialmente, o Dia do Bombeiro Brasileiro foi instituído através do decreto de lei nº 35.309, de 2 de abril de 1954. A partir desta mesma lei, também foi definido a realização anual da Semana de Prevenção Contra Incêndios.

Antigamente, antes do Imperador D. Pedro II assinar o Decreto Imperial nº 1.775, que regulamentava o serviço de bombeiros, o badalar dos sinos era sinal de que homens, mulheres e crianças tinham que ficar em fila e, do poço mais próximo, passavam baldes de mão em mão até chegarem ao local do incêndio.