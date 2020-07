Frio intenso marca amanhecer congelante na Serra Catarinense

A Serra Catarinense teve um amanhecer de frio intenso nesta sexta (03) quando os termômetros assinalaram a marca de -5.7ºC. No centro da cidade o termômetro encantou os turistas mostrando a temperatura de -6ºC.

Esse foi um dos dias mais frios do ano e a queda brusca de temperatura fez água congelar por cima de pequenos lagos, nos canos das casas e em caixas d’agua. Os carros amanhecerem recobertos de gelo e o animais tiveram dificuldade para pastar no campo.

No Vale do Caminhos da Neve, situada a cerca de 3km do centro da cidade foi onde a intensidade do frio foi maior, formando uma vasta área de congelamento no campo, desde a baixada e até os topos das montanhas.

O intensidade do frio foi sentida até mesmo dentro das casas e dos carros onde o frio transpassou as janelas e provocou a formação de gelo do lado de dentro de carros e casas em São Joaquim. Realmente muito frio.

O ano de 2020 já se soma com 42 dias negativos e 62 geadas até este início congelante do mês de Julho.

Veja as Imagens: