Frio! Depois de 29 anos Serra Catarinense volta a registrar -10ºC

A Serra Catarinense teve um amanhecer congelante atingindo a marca de -10ºC um temperatura que não era atingida desde 1991 aquando São Joaquim marcou -10ºC e com vento.

Já durante o amanhecer desta quarta (15) a temperatura foi exatamente de -10ºC assinalada pela rede de Estações Keiser na localidade de Vista Alegre, ha cerca de 5km do centro de Bom Jardim da Serra.

As mínimas:

-10,0 Bom Jardim da Serra / Estações Keiser

-8,8 S.Joaquim / Estações Keiser

-8,1 Urupema**

-7,6 Painel/G.Hugen

-7,6 Vargem Bonita / Estações Keiser

-6,8 Fraiburgo / Estações Keiser

-6,6 Urubici**

-5,6 L.Régis / Estações Keiser

-4,7 Rio Rufino**

-4,6 Água Doce / Estações Keiser

-4,6 Curitibanos/UFSC**

-3,6 Otacílio Costa**

-3,5 Bom Retiro**

-2,7 Bocaina do Sul**

-2,5 Lages/Inmet

-2,5 Caçador**

-2,4 Palmeira**

-2,4 Frei Rogério**

-2,0 Brunópolis**

-1,8 São Cristóvão do Sul**

-1,7 Rio das Antas**

-1,7 Monte Castelo**

-1,7 Monte Carlo**

-1,6 Santa Cecília**

-0,7 Ibiam**

-0,6 Campos Novos/Inmet

-0,3 Rio do Campo/Inmet

-0,1 Siderópolis/PWS

0,0 Criciúma/SATC

0,0 Videira**

0,1 Abdon Batísta**

0,2 Arroio Trinta**

0,4 Zortéa**

0,5 Santa Rosa do Sul**

0,6 Turvo**

0,7 Tubarão**

0,7 Mirim Doce**

0,8 Timbé do Sul**

0,9 Concórdia**

2,8 Florianópolis/T.Ruas

** Epagri

(Dados Compilados por Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer)

Imagens de Geada no Vale da Invernadinha (São Joaquim) por Carolina de Oliveira

Imagens do frio no centro de Bom Jardim da Serra por Juliano Corrêa Baldessar

Imagens do frio em Bom Jardim da Serra por Cristiano Cardoso

Imagens do Rabungo (Bom Jardim da Serra) por Rubia Camargo

Imagens de Geada em Lages por Hampel Vieira

Imagens de Geada no Vale do Caminhos da Neve (São Joaquim) por Mycchel Legnaghi

Veja o vídeo: