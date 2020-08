Veículo colide em pinheiro na cidade de Urubici na Serra Catarinense

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 16h34min neste domingo (09), para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na localidade de Rio Vacariano, em Urubici na Serra Catarinense. Ç5° BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR

Um carro colidiu contra um pinheiro, ao chegar no local os bombeiros encontraram seis vítimas ocupantes do veículo, já fora do automóvel, dois casais e duas crianças. Foi realizado a limpeza de ferimentos nas vítimas.

Foi dado prioridade em atender o passageiro do banco dianteiro que estava com a outra criança em seu colo. O homem apresentava ferimentos na nuca e um hematoma na região posterior do crânio, apresentando também perda de memória recente durante o deslocamento.

O paciente foi imobilizado em maca rígida com colar cervical para a condução. Foram conduzidos também para atendimento uma criança de três anos, uma mulher e uma garota que ocupavam o banco traseiro do veículo, elas apresentavam apenas escoriações leves.

O condutor do automóvel apresentava escoriações pelo rosto, e não quis ser conduzido juntamente com sua esposa que apresentava apenas escoriações leves.

Com informações do 5º Batalhão de Bombeiro Militar