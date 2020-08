Briga generalizada em Bocaina do Sul mobiliza Águia 04, PM e PPT

Neste domingo (09), a 5ª.BAv (Base de Aviação da Polícia Militar) em Lages, foi acionada para dar apoio para guarnição de Bocaina Do Sul. A aeronave Águia 04 se decolou para auxiliar ocorrência de rixa (briga generalizada) naquela cidade, levando apenas 10 minutos para estar no local.

No momento do acionamento, houve a descrição de que muitas pessoas vinham restringindo a atuação da guarnição para prender os principais suspeitos que estavam dentro de residências.

No deslocamento, já na BR 282, dois policiais do PPT do 6º BPM (Batalhão da Polícia Militar) também embarcaram na aeronave para em conjunto chegar mais rápido à ocorrência.

Com a chegada do Águia 04, PPT de Lages e juntamente com a guarnição local, foram efetuadas prisões de duas pessoas e posteriormente os autores foram conduzidos à delegacia em Lages para as medidas legais referente ao caso.

A 5ª Base, sede do Águia 4 em Lages, juntamente com outras três bases existentes em Santa Catarina, compõem o Batalhão de Aviação da Polícia Militar onde as aeronaves e tripulantes operam no modal multimissão, ou seja, realizam qualquer tarefa designada e conhecida, como salvamento, resgate, combate a incêndios florestais, busca e operações policiais com resposta rápida, participando de operações de saturação com o deslocamento de todo efetivo de serviço para qualquer localidade de Santa Catarina.

Com informações da assessoria de imprensa da 5ª. Base (BAv).