Ladrões furtam 500 mudas de macieira em São Joaquim na Serra Catarinense

A família de José Clóvis de Lima decidiu investir no ramo da fruticultura e plantaram um pomar com 500 mudas de macieira, Gala e Fuji em sua a propriedade a cerca de 2,5 km do centro da cidade, saída para a localidade de Despraiado.

Ao chegar no sítio neste domingo (09), tiveram uma surpresa desagradável, durante a madrugada ladrões arrancaram as mudas recém plantadas e deixaram um prejuízo de mais de cinco mil reais.

Veja o vídeo do desabafo do proprietário

Se alguém estiver vendendo mudas sem procedência você pode acionar a Polícia ou informar os proprietários pelos contatos; Giovane de Lima 49 99143 3059, Jean Lima 49 99166 7158 e Clóvis Lima 49 99144 1030.