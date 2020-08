Engavetamento envolve três veículos no Centro de São Joaquim

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim foi acionado às 18h49min desta segunda-feira (17), na Rua Davidoff Lessa, Centro de São Joaquim para atendimento a um acidente de trânsito.

No local foi constatado que se tratava de um engavetamento, onde a motorista, do veículo Hyundai HB20 branco, placas de São Joaquim perdeu a consciência e veio a colidir na traseira de um outro carro que foi arremessado contra uma Fiat Strada, Vermelha, placas de São Joaquim, conduzida por um masculino que nada sofreu.

A mulher estava fora do veículo, consciente e orientada, com sinais vitais normais, referindo dores na região do maxilar, braço esquerdo, região frontal do tórax, região lombar da coluna vertebral e pé direito.

Ela relatou estar sentindo dor de cabeça a pelo menos 2 semanas, dores na garganta, ter sofrido desmaio antes do acidente e estava sem cinto de segurança. Após procedimentos de atendimento pré-hospitalar, foi imobilizada em maca rígida conduzida a emergência do Hospital Sagrado Coração de Jesus.

A Polícia Militar de São Joaquim foi acionada para os tramites legais de trânsito.

Com informações do 5° Batalhão de Bombeiros Militar