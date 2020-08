Dias frios exigem cuidados, alerta o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina

Com a previsão de frio extremo para o estado nos próximos dias, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) alerta aos cuidados que devem ser tomados pelas pessoas.

Nesta época é preciso se agasalhar e se hidratar, consumindo água, bem como alimentos que auxiliam no aquecimento do corpo.

Coronavírus e demais doenças

Além disso, com a questão da Covid-19, os dias frios são propícios para a propagação do vírus, então seguimos com a recomendação de que as pessoas só saiam em caso de necessidade, sempre de máscara e mantenham a atenção com os cuidados de lavar as mãos, utilização de álcool em gel – em situações que não seja possível a utilização de água e sabão.

Além do coronavírus, as baixas temperaturas contribuem para a diminuição da imunidade permitindo outras doenças, por isso é imprescindível se precaver e manter a ventilação do ambiente para que tenha a circulação do ar.

Aquecedores, fogões a lenha, lareiras e ar condicionado

Nesta época de frio aumentam os acidentes domésticos e incêndios envolvendo equipamentos elétricos, fogões e lareiras para aquecimento de ambientes.

E neste ano que as pessoas precisam ficar mais em casa, devido a pandemia, a chance de incidentes aumenta.

Segundo dados da Diretoria de Segurança Contra Incêndio, em 2019 foram 48 incêndios originados em fogões à lenha, lareira ou aquecedores, e em 2020 já são 33 incêndios.

Dicas para a segurança

Tenha em mente que sempre ao utilizar qualquer tipo de aquecedor é preciso ventilar o ambiente, para a renovação do ar e ainda por motivo de risco de morte, que nestes casos pode ser por asfixia, em razão do consumo de oxigênio no local, ou intoxicação com monóxido de carbono;

Verifique se a instalação do equipamento está em local seguro da residência, distante de cortinas, estofados, móveis, e demais materiais inflamáveis e não coloque nada, nenhum material combustível, sobre os aquecedores, já que em caso de incêndio eles propagarão as chamas rapidamente;

Mantenha crianças e idosos em uma distância segura de lareiras ou fogões a lenha, bem como fique atento com a utilização de aquecedores;

Os aparelhos aquecedores elétricos devem ser certificados pelo Inmetro e antes de ligá-los, verifique a voltagem e se não existe a necessidade de manutenção ou limpeza;

As lareiras devem ter tela metálica, com malha entre 2 e 5 mm de espessura para evitar que as fagulhas sejam propagadas para fora do local de queima e não esqueça de utilizar material próprio, sem colocar lenha em excesso. Nunca deixe o local sem antes se certificar que o fogo está extinto. Preferencialmente utilize um anteparo não combustível na frente de fogões e lareiras;

Se utilizadas lareiras que utilizem combustível líquido, popularmente chamadas de lareiras ecológicas, muito cuidado com as recomendações dos fabricantes. E nunca manuseie a sua lareira ecológica com o equipamento quente, uma vez que essa situação pode ocasionar uma explosão – já que o líquido combustível com o calor geram uma nova chama.

Isso já ocasionou incêndios e vítimas neste ano em Santa Catarina.

antes de acender lareiras e fogões a lenha, verifique a instalação das chaminés, se estão em perfeitas condições e em locais seguros.

Acidentes de trânsito

Nestas condições climáticas, em caso de neve, de geada ou umidade devido a temperaturas negativas, a pista fica escorregadia e as chances de acontecer um acidente aumentam expressivamente.

Por isso é importante manter apenas o deslocamento necessário, com distância do veículo da frente, além disso, ande com a velocidade reduzida. Lembre-se de manter em dia a manutenção do carro.

Cuidados com cães

Além dos cuidados com os humanos, não podemos esquecer os nossos melhores amigos, que também sentem frio e também devem ser protegidos. Segundo as informações da Coordenadoria de Busca, Resgate e Salvamento com Cães, os animais domésticos, que são escovados e tomam banhos frequentes, perdem a proteção natural e requerem alguns cuidados.

Se os animais não forem muito peludos, utilize uma roupa nele, desde que ele se adapte bem ao acessório e que seja uma de tecido macio. Caso o cão não aceite, não insista.

Outra opção são as cobertas próprias para cães, que ajudam bastante nestes dias, basta colocar no local em que o animal dorme ou passa boa parte do tempo, como na casinha.

Não deixe seu animal sozinho próximo a lareiras e aquecedores. Tenha uma barreira, principalmente quando forem filhotes, uma vez que a curiosidade do animal pode causar um acidente e ele vir a se machucar.

Com informações de Melina Cauduro Centro de Comunicação Social – Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina