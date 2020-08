Homem cai do telhado ao tentar apagar princípio de incêndio em São Joaquim

Um princípio de incêndio em uma residência mobilizou as guarnições do Corpo de Bombeiros de São Joaquim, às 15h14min da tarde desta terça-feira (18), na rua Juvelino Vieira Souza, Bairro Monte Carlo.

Ao chegar no local, foi constatado que se tratava apenas de fogo no interior do cano da lareira (lareira de metal), não sendo necessário realizar o combate. Quando as viaturas chegaram no local, encontraram um dos moradores, em cima do telhado, sendo que esse escorregou e sofreu queda de aproximadamente 2,5m.

Ele foi atendido imediatamente pela ambulância ASU-413 e encaminhado ao Hospital Sagrado Coração de Jesus para avaliações médicas. Foi orientado ao dono do imóvel como utilizar o equipamento(lareira) sem riscos desnecessários.

Com informações do 5° Batalhão de Bombeiros Militar