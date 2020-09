Gol bate em caminhão de toras no Caminhos da Neve em São Joaquim

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim foi acionado por volta 11h37min da manhã desta segunda (7) após um acidente ocorrido na Rodovia Caminhos da Neve, em um trecho de descida após entrada da localidade de Boava.

Segundo informações, um veículo gol com placas de São Joaquim aquaplanou em um curva de descida e bateu frontalmente contra um caminhão com placas de Braço do Norte, carregado de toras, que vinha em sentido contrário.

Com a força do impacto o eixo dianteiro do caminhão ficou deslocado. O motorista do Gol apresentava dores na região toráxica e uma mulher teve que ser removida com o uso de maca rígida e imobilizada pelo Corpo de Bombeiros. Ambos foram atendidos pela unidade ASU do Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital sagrado Coração de Jesus.

Os ocupantes do Caminhão nada sofreram e o veículo Volkswagen Gol ficou teve grande avaria, sendo necessário, até mesmo o corte da bateria pela equipe de regate.