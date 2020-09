TRAGÉDIA: QUATRO PESSOAS COM CARRO DE SANTA CECÍLIA PERDEM A VIDA EM GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO NA BR-470

Por volta das 08:30 min desta segunda feira (07) a Guarnição de Rio do Sul, foi acionada para atender a um acidente de trânsito, no endereço acima citado. Ao chegar no local, foi constatado colisão entre um Caminhão Branco, cujo condutor nada sofreu e um automóvel de passeio azul, com 04 ocupantes. As vítimas estavam todas em óbito e presa nas ferragens. Iniciado o resgate das vítimas: 01 feminina maior no banco dianteiro passageiro; 01 feminina maior, banco de trás lado direito; 01 feminina menor banco de trás lado esquerdo e; 01 masculino maior no banco do condutor. Após o resgate, todas as vítimas foram conduzidas pelo IGP, e deixamos o local sob a responsabilidade da Guarnição de Trombudo Central até a chegada da PRF.

Caminhão era placas de Chapecó e o carro com placas do Mercosul era do município de Santa Cecília no meio oeste catarinense. Segundo informações a família morava no Vale do Itajaí mas era natural de Santa Cecília.

Corpo de bombeiros de Rio do Sul

Grupo Notícias SC Curitibanos