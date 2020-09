Idoso perde a vida após cair em galpão no interior de Bom Jardim da Serra

O corpo de Bombeiros de Bom Jardim da Serra foi acionado às 08h15min da manhã desta quarta-feira(23), e deslocou até o interior do município, na localidade de Rabungo, para atender um mal súbito.

Um senhor, de 76 anos, encontrava-se no interior da residência, deitado no sofá, desacordado, com sinais vitais baixos, apresentava palidez, pele quente e seca. Os bombeiros receberam a informação da esposa que ele havia sofrido uma queda no galpão.

Ele foi conduzido até o interior da sua residência por familiares, após verificar sinais vitais do senhor os socorristas colocaram ele em maca rígida para conduzir para atendimento mais detalhado no hospital municipal.

No deslocamento o mesmo apresentou ausência de sinais vitais, a guarnição realizou os procedimentos para reverter a parada cardiorrespiratória, a qual não obteve-se êxito. O óbito atestado pela médica plantonista.

Com informações do 5° Batalhão de Bombeiros Militar