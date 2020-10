Casa é destruída por fogo no Bairro Santa Paulina em São Joaquim

O Corpo de Bombeiros se deslocaram até o Bairro Santa Paulina, na Rua Francisco Assis de Bem, cidade de São Joaquim, para atender um incêndio em Residência unifamiliar. Foi montado, inicialmente, duas linhas de ataque com 02 (dois) lances de mangueira de 1 ½ cada e posteriormente mais 01(uma) adutora para possível abastecimento do caminhão.

O fogo já estava em desenvolvimento completo na totalidade da edificação de aproximadamente 100m². O combate visou a extinção do incêndio por ataque ofensivo pelos lados opostos da residência, pois não havia residências próximas.

O trabalho teve duração total de aproximadamente 70 minutos entre combate direto e rescaldo. Foram utilizados aproximadamente 1300 litros de água do caminhão ABTR e 700 litros do AT-46 haja visto problema no acionador da bomba interno do ABTR, perdendo a funcionalidade de engate da bomba, sendo terminado o rescaldo com o caminhão AT-46.

Os materiais combustíveis eram de diferentes classes e com agravante uma grande quantidade de madeira (lenha) utilizada para queima em fogões, armazenada de baixo do assoalho. Durante a coleta de informações a testemunha relatou que quando visualizou, a residência já estava tomada pelas chamas , podendo apenas perceber, que o incêndio teve trajetória do fundo para a frente da residência. Após o rescaldo as guarnição retornou ao quartel.

Com informações do Corpo de Bombeiros