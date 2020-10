CoronaVac será a vacina do Brasil, diz Doria, agradecendo à Anvisa

O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), publicou, na tarde de hoje no Twitter um agradecimento à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pela liberação de importação da CoronaVac. “A CoronaVac será a vacina do Brasil”, escreveu o governador tucano.

A discussão sobre o imunizante chinês esquentou o embate entre o governo de São Paulo e o Palácio do Planalto nesta semana e provocou uma “saia justa” entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e um de seus ministros.

Na quarta-feira, Bolsonaro desautorizou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a importar a vacina chinesa, decisão anunciada um dia antes.

No fim da tarde de sexta-feira, 23, a importação de seis milhões de doses do imunizante produzida pelo laboratório chinês Sinovac, a pedido do Instituto Butantan em caráter excepcional, foi autorizada pela Anvisa.

O Butantan deve receber a tecnologia chinesa para produção da vacina em larga escala no País.

No Twitter, o governador paulista escreveu neste sábado: “Agradeço a postura coerente e autônoma da Anvisa, ao liberar compra inicial de 6 milhões de doses da CoronaVac. Reforçamos a importância da liberação de insumos para a produção das outras 40 milhões de doses. A CoronaVac será produzida em SP, no Butantan. Será a vacina do Brasil.”

