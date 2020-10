Forte chuva de granizo assusta moradores da comunidade de Arvoredo em São Joaquim

Uma forte chuva de granizo que ocorreu na tarde desta último sábado (24) e assustou os moradores da localidade de São Sebastião do Arvoredo, situado a mais de 25km do centro de São Joaquim.

O granizo atingiu grande parte da comunidade de forma intensa por alguns minutos e ficou acumulado no chão, podendo ter trazido danos substanciais nas lavouras e pomares aos arredores.

De acordo com o Climaterra, esse tipo de chuva de granizo é comum relativo a estação do ano e com risco de ocorrer novamente nos próximos dias.

Veja o Vídeo:

Imagens Gustavo Schlischting Faria

Produtores já registraram um prejuízo significante nas frutas após a queda do granizo