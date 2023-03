Prefeitura de São Joaquim investe na pavimentação da Rua Acílio Cavalheiro do Amaral no Bairro Santa Paulina

A pavimentação da Rua Acílio Cavalheiro do Amaral, no bairro Santa Paulina, está prestes a se tornar uma realidade graças aos esforços da Prefeitura de São Joaquim que investiu mais de R$147.000 reais, em recursos próprios, através do FINISA, para a pavimentação de 125 metros lineares, em lajota sextavada, meio-fio, rede pluvial, caixas de coleta (boca de lobo) que serão implementados na rua. A obra já foi licitada e a empresa ganhadora já foi definida.

Os trabalhos deverão começar já nos próximos dias na rua em frente à Igreja do bairro. Além disso, a rua se complementa em um morro acentuado interligando à escola Jurema Hugen Palma, o que torna a pavimentação ainda mais importante para os moradores da região.

A pavimentação da Rua Acílio Cavalheiro do Amaral trará muitos benefícios para os moradores do Bairro Santa Paulina que poderão se locomover com mais facilidade e segurança, além de evitar transtornos em dias chuvosos, melhorando a circulação de veículos e pedestres na região.

“Estamos muito felizes em anunciar mais um investimento em infraestrutura para a nossa cidade. A pavimentação da Rua Acílio Cavalheiro do Amaral trará muitos benefícios para os moradores do bairro Santa Paulina, melhorando a qualidade de vida e oferecendo mais segurança e conforto para todos. Esta é mais uma ação que demonstra o nosso compromisso em trabalhar pela melhoria da infraestrutura de São Joaquim e oferecer melhores condições de vida para a nossa população.” – Destacou o Prefeito Giovani Nunes.

Essa obra de pavimentação da Rua Acílio Cavalheiro do Amaral demonstra o comprometimento da prefeitura local em melhorar a infraestrutura da cidade e oferecer melhores condições de vida para os moradores.

Por Assessoria de Imprensa da Prefeitura de São Joaquim