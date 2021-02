Incêndio destrói casa no interior de Bom Jardim da Serra

Neste sábado, por volta das 11:05 a guarnições do ABTR-175 e ASU-194 deslocaram até Estrada Geral, localidade de Vista Alegre em Bom Jardim da Serra, chegando ao local, encontraram uma edificação mista sendo a mesma uma residencia de aproximadamente cento e vinte (120) mt² consumida completamente pelas chamas. A guarnição realizou a avaliação da cena, corte da energia elétrica, verificação de possíveis vitimas dentro ou fora do incêndio, após constatar que não havia vitimas a guarnição iniciou o combate as chamas com uso de uma linha adutora de 2 ½ pol. com um derivante para formar duas linhas de combate com mangueiras de 1 ½ pol de trinta (30) metros de comprimento acopladas a dois esguichos reguláveis. A guarnição iniciou o combate pela cozinha da residencia realizando o resfriamento do local e retirada do botijão de gás GLP que estava sobre as chamas, em seguida foi realizado o combate pelo resto da residencia onde foi possível identificar os restos de uma motocicleta Honda cg 125, um moto serra e outros objetos que foram queimados pelo incêndio. A guarnição utilizou cerca de cinco mil (5000) litros de água entre o combate direto e o rescaldo. Após extinção do incêndio a guarnição solicitou algumas informações ao proprietário, isolou a área com uso de fita zebrada e retornou ao quartel.

Tipo: Incêndio

Gênero: Incêndio em edificação privativa unifamiliar

OBM que realizou o atendimento: Bom Jardim da Serra

Viaturas: ABTR-175, ASU-194

Data: 20/02/2021

Local do ocorrido:

Município: Bom Jardim da Serra-SC

Horário: 11 h 04 min

