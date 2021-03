Fritadeira elétrica causa incêndio no restaurante Terra do Gelo em São Joaquim

As guarnições do Corpo de Bombeiros de São Joaquim composta pelos caminhões ABTR-078 e AT-46, foram acionados na Rua Aristides Cassão, Bairro Minuano, às 20h57 deste domingo (21), para atender um incêndio no Restaurante Terra do Gelo.

Ao chegar no local, o fogo já havia sido extinto, com a queda da chave do disjuntor e também foi utilizado um extintor do local. Um homem estava no bar no pavimento de cima, desceu as escadas e arrombou a porta e controlou o fogo que já havia derretido parte do forro PVC.

Com a chegada da guarnição, foi adentrado no local e não havia mais chamas, uma fritadeira elétrica causou o incêndio, segundo a gerência do estabelecimento havia saído as 15h e tapado o utensílio com um papelão. Os bombeiros realizaram uma avaliação do local e foi constatado que não era necessário o emprego do combate com água pois não havia chamas.

Com informações do 5º Batalhão de Bombeiro Militar