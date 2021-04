Mulher morre ao cair de Tobata em ponte na Serra Catarinense

A guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada via central para atender uma ocorrência de queda de veículo (Motocultivador – Tobata) em uma ponte diretamente em um rio na cidade de Bom Retiro, na Serra Catarinense.

Chegando no local da ocorrência, a equipe do SAMU de Alfredo Wagner já estava presente prestando atendimento a uma vítima (a mesma equipe realizou o transporte da vítima par um hospital na região), a segunda vítima, infelizmente veio a óbito no local, uma mulher de 35 anos de idade que estava dentro do rio.

Os resgatistas do Corpo de Bombeiros utilizaram uma maca de ribanceira e equipamentos de altura para retirar o corpo. Após tal procedimento a guarnição aguardou no local até a chegada da Polícia Militar e IGP.

Com informações do Corpo de Bombeiros