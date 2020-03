Governador libera R$ 9,6 milhões para a Serra na abertura da 7° Vindima de Altitude,

O governador Carlos Moisés liberou R$ 9,6 milhões para investimentos nos municípios da Serra Catarinense durante a abertura da 7° Vindima de Altitude, em São Joaquim, na noite desta sexta-feira, 6. O valor será aplicado em transporte escolar (R$ 8,05 milhões), reparos na SC-114 (R$ 1,15 milhão) e na adequação do aeródromo de São Joaquim (R$ 400 mil).

Carlos Moisés destacou que o Governo tem um carinho especial pela região Serrana. “O Governo do Estado está presente na Serra. E nós temos uma parceria muito forte também com o Governo Federal e com os parlamentares. Tudo isso com o objetivo de tornar Santa Catarina mais forte”, falou Carlos Moisés.

R$ 8,05 milhões para transporte escolar

O principal ato de Governo da noite foi a liberação de R$ 8,05 milhões para transporte escolar em 18 municípios da região Serrana, beneficiando 3,5 mil alunos de 68 escolas.

“Essa é a garantia que os nossos alunos cheguem à escola de forma adequada, com segurança e conforto. Essa parceria do estado com os municípios tem essa finalidade”, explica o secretário de Estado da Educação, Natalino Uggioni.

Neste ano, por iniciativa do governo estadual, os 50 municípios com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Santa Catarina receberão um valor 50% maior em relação ao ano passado. Desse total, 13 estão na região serrana e foram contemplados na liberação desta sexta-feira.

R$ 1,15 milhão para a SC-114

A rodovia SC-114, que corta municípios da Serra, será beneficiada com R$ 1,15 milhão para o reparo de um adensamento na altura do quilômetro 293. O problema surgiu ainda em 2017, como explica o secretário Thiago Vieira, da Infraestrutura e Mobilidade:

“O que o governador fez aqui foi assinar a ordem de serviço para o trabalho. A empresa já está escolhida por meio de um processo licitatório e iniciará os reparos em breve, para dar mais segurança para quem trafega por ali. É uma rodovia muito importante, que liga à Serra do Rio do Rastro e a outros pontos turísticos da região”.

R$ 400 mil para o aeródromo de São Joaquim

O Aeródromo Municipal Ismael Nunes, em São Joaquim, foi contemplado com R$ 400 mil. O dinheiro da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade será usado para a adequação do espaço.

Sobre a Vindima de Altitude

A festa da colheita da uva de altitude chega à sua sétima edição. O evento reúne 15 vinícolas da região e ocorre em todos os fins de semana de março.

A expectativa deste ano é que seja colhido mais de um milhão de quilos da fruta, com a produção de mais de um milhão de garrafas. São esperados mais de 30 mil na cidade em todo o mês.

“Marquem a safra de 2020, ela nos trará vinhos inesquecíveis. A qualidade da uva está excelente”, afirmou o presidente da Vinho de Altitude Produtores & Associados, Eduardo Bassetti.

“É muito bom ter aqui o governador Carlos Moisés, que é um defensor do agro e do produtor. Tenho certeza que serão muitas outras visitas”, disse o prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes.

A Vindima de Altitude conta com o apoio do Governo do Estado e do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

Também participaram da abertura a deputada federal Carmen Zanotto, o deputado estadual Marcius Machado, e secretários de Estado.

Por Leonardo Gorges