Bombeiros fazem buscas por homem desaparecido em mata no interior São Joaquim

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim em conjunto com o Corpo de Bombeiros de Urubici e de Lages com o auxílio de um binômio (dupla entre bombeiro militar e cão de busca), fazem a busca por um senhor desaparecido, com idade aproximada entre 54 a 60 anos, em uma mata na localidade de Pinhal, adjacente ao distrito do Pericó nas limítrofes da fronteira entre São Joaquim e Urubici.

Segundo informações preliminares, o homem havia saído no dia anterior (20) para colher pinhão mas não havia retornado. Foi encontrado, no meio da mata, uma bolsa que ele utilizava para colher pinhão, mas fora isso não havia nenhum vestígio do homem desaparecido.

As buscas foram iniciaram na noite de quinta (20) e retomadas na manhã desta sexta (21), em meio aos pinheirais e mata fechada. A identidade do homem ainda não foi divulgada. O trabalho prossegue pelas equipes de busca e salvamento.