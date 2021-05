Encontrado o corpo de homem desaparecido em mata no interior de São Joaquim

Após 03 dias de busca o Corpo de Bombeiros e familiares encontraram o corpo do senhor Odilon Esteves da Silva de 60 anos, que havia desaparecido na tarde de quinta-feira, após sair para colher pinhão no interior do município de São Joaquim, na sub-localidade de Pinhal, nas proximidades do Distrito de Pericó, a mais de 35km do centro da cidade.

Odilon foi encontrado caído, já sem vida, em meio a mata e na companhia de seu cachorro a cerca de 1km da casa onde ele costumava a visitar os amigos.

O corpo foi encaminhado para Lages pelo Intituto Geral de Perícias – IGP onde será apontada a causa da morte e mais tarde deverá ser liberado para o velório em São Joaquim.