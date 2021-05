Ventos acima de 70km/h provoca queda de árvores e bloqueia pista em São Joaquim

Um forte temporal atingiu a região de São Joaquim durante a madrugada deste sábado (22) com rajadas de vento superiores a 70km/h o que provocou a queda de diversas árvores sobre a pista na SC-110.

O corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 03h20min justamente para atender ao chamado de queda de árvore sobre a pista na região do Cruzeiro. No deslocamento já encontraram árvores sobre a via próximo ao Snow Valley, mais a frente na localidade de Cruzeiro outra arvore de Pinus caída e aproximadamente 1km a frente os bombeiros se depararam com a via completamente obstruídas por diversas arvores, sendo elas Cedro e Eucalipto.

Após dimensionamento cena, os bombeiros iniciaram o corte das árvores, foi utilizados 2 motosserras Sthil, guincho do caminhão e facão e logo após, foi efetuado a limpeza da pista, retirada de galhos e troncos.

O evento natural que atingiu aquela região, devastou e derrubou aproximadamente 20 árvores de porte grande. Em apoio ao Corpo de bombeiros de São Joaquim estava a guarnição de serviço do Corpo de Bombeiros da cidade de Bom Jardim da Serra.

Com informações do Corpo de Bombeiros