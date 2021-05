Serra Catarinense tem novos registros de geada e temperaturas negativas

O amanhecer deste domingo (30) trouxe novamente temperaturas negativas para a Serra Catarinense, pelo menos 04 cidades tiveram mínimas abaixo de zero. O município de Bom Jardim da Serra obteve a menor temperatura, assinalando a marca de -3.1ºC de acordo com a Rede de Estações Keiser.

Além de Bom Jardim da Serra, os municípios de Urupema, São Joaquim e Urubici também obtiveram marcas negativas e registro de geada na relva durante mais um gélido amanhecer outonal.

Em São Joaquim a geada fraca foi perceptível sobre as gramíneas na área central da cidade, já o Vale do Caminhos da Neve, há 3km do centro, na direção sul, foi onde a presença da geada foi ainda mais densa, formando uma fina camada de gelo nas baixadas do vale.

Já se somam 40 dias de geada no ano de 2021, sendo 20 dias com marcas negativas e 23 dias de geada somente no mês de maio.

As mínimas:

-3,1ºC B.Jardim/F.Keiser -1,6ºC Urupema/Epagri -1,3ºC S.Joaquim/F.K. -0,1ºC Urubici/Epagri

Estações padronizadas (governo e particulares) Dados compilados por Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Imagens captadas pelo Climaterra:

Geada em Bom Jardim da Serra por Fernando Keiser: