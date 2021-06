Menino de 2 anos passa a noite perdido em reflorestamento e mãe se emociona ao reencontrar filho

Menino de 2 anos se perdeu em mata, passou a noite com temperaturas baixa até ser encontrado ao amanhecer pelo corpo de bombeiros e familiares. Ele estava deitado de bruços em total silêncio em reflorestamento.

A guarnição de Campo Alegre foi acionada por volta das 18:50 para uma ocorrência de busca de um menino de dois anos, depois que a responsável percebeu sua ausência. Estava aos cuidados da avó que relatou que por volta das 17:30hs não viu mais o menino . A GU chegou na localidade de Ribeirão do meio por volta das 19:30hs e deu início a investigação preliminar dos fatos, acionamento da equipe de busca e resgate com cães bem como iniciou as buscas pela residência da vítima e de vizinhos, também de todo o entorno da propriedade. Estiveram no local as polícias Civil e Militar que contribuíram para o andamento da ocorrência.

Com o reforço da equipe de busca de São Bento do Sul e dos cães, foi possível aumentar a área de busca, bem como a realização de busca secundária que transcorreu por toda a noite e madrugada.

Por volta das 06:30 a equipe encontrou o menino deitado de bruços em total silêncio no reflorestamento aos fundos da residência com frio e assustado.

Foi agasalhado e carregado até os braços da mãe para realizar higiene e alimentação do mesmo e em seguida conduzidos ao Hospital São Luiz de Campo Alegre.

Ocorrência

Tipo: Salvamento/Busca/Resgate

Gênero: Busca Terrestre de Menor

Atendida por: Campo Alegre/SC

Viaturas: ASU- 452; AR 25; AR 98

Data: 01/06/2021

Horário: 18:47

Cidade: Campo Alegre/SC

Endereço: Estrada Geral do Ribeirão do Meio.

Momento em que a criança é devolvida aos familiares: