Cães morrem durante incêndio e família precisa de ajuda em São Joaquim

Um incêndio mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros de São Joaquim, às 02h50 da madrugada desta quinta-feira (12) na Rua Manoel Peri de Souza, Bairro Santa Cruz em São Joaquim.

Os moradores não estavam em casa no momento do sinistro, três cães que estavam dentro da residência morreram queimados e outros três que estavam do lado de fora conseguiram se salvar. Era possível ouvir os latidos de desespero dos animaizinhos.

As viaturas, ABTR-78 e AT-46, foram acionadas e ao chegar no local constataram uma residência de aproximadamente 50 m², em chamas e com perigo iminente para a residência vizinha a qual já estava com chamas na caixa de madeira próximo ao telhado.

Durante a ocorrência foi utilizado 3 lances de mangueira, em primeiro momento, feito a extinção das chamas e o resfriamento da residência vizinha e logo após o combate indireto a residência sinistrada, com a utilização de aproximadamente 6.000 litros de água.

Quem puder ajudar a família que perdeu tudo pode e entrar em contato pelo fone 49 99131.4716 (whatsapp) falar com Larissa, eles precisam de roupas para uma menina de 9 anos e um garotinho de 4 anos que perdeu, inclusive, seus aparelhos de surdez. A Assistência Social do município está prestando todo apoio necessário à família.