Alerta: Em Palmeira, macacos encontrados mortos podem ter sido vítimas de febre amarela

Uma notícia preocupante haja visto que foram encontrados mortos seis macacos (Bugio) na localidade de Mato Escuro, interior de Palmeira. Conforme a Secretaria de Saúde, todas as características indicam que a causa morte pode ser a febre amarela.

A morte dos macacos serve de alerta para a população porque eles são vítimas da doença. O vírus da febre amarela é transmitido aos macacos por meio da picada de mosquitos contaminados e pode ser transmitido para humanos que entram em uma área de mata sem estar vacinados e que venham a ser picados por esses mosquitos que circulam no meio silvestre. Os macacos não transmitem o vírus. “E lembrando que os macacos são nossos aliados. Eles são vítimas também. É por meio da morte deles na mata que ficamos em alerta de que algo errado está acontecendo, pois estão morrendo em quantidade”, diz a nota da pasta.

Ainda segundo a pasta, não foi possível fazer uma autopsia nos animais porque já estavam em estado avançado de decomposição. Há relatos de que também foram vistos macacos mortos em Cerro Alto.

Vacinação

Os profissionais de saúde do município estão preocupados com as pessoas que não tomaram a vacina contra febre amarela. Lembrado que os casos da doença podem aumentar no verão. Eles orientam que as pessoas tomem a vacina. Os maiores de 60 anos devem fazer o pedido de vacinação ao médico.

“Fica o alerta de febre amarela no nosso município. Doença muito grave que leva ao óbito. E é o que está acontecendo no momento”, finaliza o comunicado.

Crianças: Uma dose aos nove meses e reforço aos quatro anos.

Pessoas de cinco anos a 59 – Uma dose da vacina vale para a vida toda.