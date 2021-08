Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e Receita Federal estabelecem acordo de cooperação inédito no Brasil

Uma demanda histórica da corporação – o fornecimento de veículos para treinamentos de resgate veicular – será resolvida a partir de um acordo de cooperação técnica inédito no Brasil. A parceria foi firmada nesta quarta-feira, 18, entre o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) e a Delegacia da Receita Federal em Joaçaba.

Nesta colaboração, veículos da Receita Federal que não possuem condições de uso são repassados para a corporação para serem usados em treinamentos da área de resgate veicular. Com isso, os bombeiros são capacitados para atendimento eficaz das ocorrências de trânsito, os custos da corporação são reduzidos e a Receita Federal também ganha, uma vez que libera espaço dos pátios.

“Esta é a primeira vez que ocorre um acordo entre uma corporação de bombeiros militar do Brasil e a Receita Federal, o que demonstra a integração entre os órgãos em Santa Catarina, visando beneficiar os cidadãos”, destaca o comandante-geral, coronel Charles Alexandre Vieira.



A previsão é o fornecimento anual de 100 veículos. O 6º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede em Chapecó, será responsável pela recepção e distribuição dos veículos para outras regiões do estado.

Participaram do ato desta quarta, na sede da Receita Federal em Joaçaba: o comandante-geral, coronel Charles Alexandre Vieira; o comandante do 11º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), com sede em Joaçaba, tenente-coronel André Luiz Grigulo; o subcomandante do 11º BBM, major Ilton Schpil. Já a equipe da Receita Federal estava representada pela superintendente, Claudia Regina Leão Thomaz do Nascimento; pelo superintendente adjunto, Fabiano Blonsk, pelo delegado Mauro Batista Neto; pelo delegado adjunto, Thiago R. Ultra Soares; e pelo chefe da logística, Gustavo Horn.

Por Melina Cauduro

Assessoria de Imprensa Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina – CBMSC