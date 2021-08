São Joaquim é uma das primeiras cidades da Serra Catarinense a vacinar jovens de 18 anos contra a Covid-19

A Secretaria Municipal da Saúde de São Joaquim bateu mais um recorde nesta quarta-feira (18) com a aplicação de 1.145 doses de vacinas contra a Covid-19, e também é uma das poucas cidades da Serra Catarinense que iniciou a imunização de jovens com 18 anos. Além de São Joaquim, Painel, São José do Cerrito, Otacílio Costa e Correia Pinto também estão imunizando esta faixa etária.

Em São Joaquim 20 profissionais de Saúde trabalharam das 09h às 15h30 para vacinar o máximo de pessoas, e ampliar o número de imunizados contra a Covid-19. Uma fila gigantesca de veículos se formou em direção ao Parque da Maçã. No início da manhã foi aberta a vacinação para a faixa etária de 20 anos para não gerar tumulto e no início da tarde foi aberta a vacinação para jovens de 18 anos.

São Joaquim é exemplo em vacinação sendo uma das cidades que mais aplica doses na população em Santa Catarina e recentemente estava em destaque no ranking estadual na oitava posição. De acordo com a Justiça Eleitoral, São Joaquim tem 18.484 eleitores, o que corresponde a 81,71% da população adulta vacinada com a primeira dose e 40,40% com a segunda dose. Em relação à população geral de 27,139 pessoas com base nos dados do IBGE corresponde a 58,91% vacinados com primeira dose e 27,51% com segunda dose.

Nesta quinta-feira (19) ocorre a continuação da vacinação para pessoas de 18 anos ou mais, no sistema Drive Thru, no Parque da Maçã, das 09h às 15h30 ou enquanto durar o estoque, para pedestres haverá transporte com saída às 9h do Posto de Saúde Central. Para quem for de carro próprio orienta-se organizar fila dupla nas entradas do pavilhão e deixar espaço livre no portão para visitantes da Exponeve e fila única pela Rua Urubici seguindo o asfalto passando em frente a antiga Cruz Vermelha, piscina do Astréa indo em direção a Avenida Corredor.

As pessoas que quiserem doar de forma voluntária um quilo de alimento não perecível, estarão ajudando famílias carentes no município, toda a arrecadação é destinada para famílias cadastradas junto a Assistência Social de São Joaquim. Até o momento foram arrecadadas quase duas toneladas de alimentos que passam por triagem e são montadas cestas básicas.

Fotos: Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim