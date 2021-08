Homem sofre queda de torre de telefonia em Santa Catarina

O Corpo de Bombeiros Militar de Luiz Alves, foi acionado para uma ocorrência, envolvendo um masculino maior, que sofreu uma queda de uma torre de telefonia, de aproximadamente 6 metros de altura. A torre estava localizada em cima de um morro de difícil acesso na cidade de Luiz Alves. Não foi possível acessar o local com as viaturas, de forma que o primeiro acesso de um integrante dos bombeiros até o local foi realizado com o apoio de um quadriciclo da empresa de telefonia. A aeronave Arcanjo 03, foi então acionada para apoiar a retirada da vítima. A vítima estava consciente e orientada, referindo dor localizada na região da lombar. Foi retirada do local com apoio da aeronave Arcanjo 03, e entregue a equipe do Auto Socorro de Urgência (ASU) do CBMSC, a qual deslocou o paciente até o hospital de Luiz Alves, para avaliação médica.

Fonte : Corpo de Bombeiros Militar de SC