Balão de passeio cai com nove pessoas no Sul do Estado de SC

Na manhã deste sábado (15), por volta das 10h30, ocorreu uma queda de balão com 9 ocupantes, incluindo o condutor. O balão havia decolado de Praia Grande e sofreu a queda na divisa com o Rio Grande do Sul, na cidade de Mampituba (RS).

A aeronave da Polícia Civil, tripulada pelos policiais do SAER e pelos profissionais da saúde do SARASUL, prestou apoio ao COBOM e a Central de Regulação do SAMU, para o atendimento.

Na chegada ao local, a vítima de maior gravidade, uma mulher de 37 anos, já se encontrava dentro da ambulância dos bombeiros, sendo atendida pela equipe. Ela apresentava politraumatismos, entre eles dor importante em coluna lombar e tórax. A mesma foi medicada e imobilizada seguindo com quadro estável para Criciúma, com a aeronave do SAER, onde foi direcionada ao Hospital São José para seguimento.

Os demais passageiros do balão sofreram ferimentos leves, sem necessidade de atendimento hospitalar.