Bombeiros atendem a grave acidente entre dois veículos próximo ao Painel, na Serra Catarinense

Um grave acidente ocorrido na noite deste último domingo (17) movimentou as equipes do Corpo de Bombeiro, SAMU e da Polícia Rodoviária Estadual na SC-114 próximo ao trevo de entrada da cidade de Painel.

Segundo informações preliminares o incidente envolveu um GM Chevette e um VW Fox e deixou uma pessoa presa às ferragens. Ambos os feridos foram conduzidos ao hospital em Lages.

Atualização:

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atendeu um acidente de trânsito na Rodovia SC114, KM 253,750 município de Painel SC.

O acidente ocorreu por volta das 19:30 Horas do dia 17/10/2021. Trata-se de uma colisão frontal envolvendo o VW/FOX, emplacado em Bento Gonçalves RS que era conduzido por um homem de 28 anos, havia ainda no veículo mais 3 passageiros.

Já no GM/CHEVETTE emplacado em Lages SC, conduzido por um masculino de 43 anos, havia apenas um passageiro.



Sendo conduzidos aos Hospitais Lages o condutor e 3 passageiros do VW/FOX e o condutor e o passageiro do GM/CHEVETTE todos com escoriações.

A guarnição da Polícia Rodoviária fez o levantamento do acidente, sendo que testemunhas informaram a guarnição que o CHEVETTE saiu de uma rua que liga a cidade de Painel á SC-114 com os faróis apagados invadindo a contra mão de direção, colidindo contra o VW/Fox.

Os veículos foram recolhidos ao pátio conveniado bem como feitas as notificações por não estarem devidamente licenciados, foi constatado que o condutor do CHEVETE não possui carteira nacional de habilitação, realizado o teste de Etilômetro nos condutores sendo que o condutor do CHEVETTE acusou 0.73 mg/l tomadas as medidas cabíveis.



Fonte: 10º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Painel

Imagens Redes Sociais/Bombeiros/Divulgação