BR-438 Rota Caminhos da Neve Precisa de Emendas no Orçamento da União de 2022

Comunidades e Lideranças dos municípios dos Campos de Cima da Serra no RS e da Serra Catarinenses estão pedindo apoio de Deputados e Senadores para que aprovem Emendas de Bancada para a pavimentação da BR-438 Rota Caminhos da Neve. Trecho entre Bom Jesus – RS e São Joaquim – RS, que interliga Gramado a Florianópolis pelo caminho mais curto. Em SC as obras estão paralisadas desde 2018, falta a pavimentação de 11,4 km. É necessário aproximadamente R$ 49 Milhões para finalizar o trecho catarinense. Já existe o Projeto Executivo adequado às normas de rodovias federais. Há um trecho com obras de terraplanagem avançadas e também já existe local de britagem. Em 2021 um importante passo foi dado pelo Governo de SC juntamente com a Prefeitura de São Joaquim.

A qualquer momento será publicada a licitação para a construção da Ponte das Goiabeiras no Rio Pelotas na divisa do RS e SC. Pois atual ponte já caiu nove vezes, está interditada e faz muita falta para a integração turística regional. Estão previstos investimentos na ordem de R$ 12,4 Milhões através Convenio. No RS são aproximadamente 40,6 km que precisam ser pavimentados, Deputados e Senadores precisam inserir no Orçamento da União a quantia de R$ 157 Milhões nos próximos cinco anos. Está sendo solicitada para o ano de 2022 a quantia de R$ 2 Milhões para a contratação do Projeto Executivo que deverá incluir duas pontes, sendo uma no Rio Cerquinha e outra no Rio dos Touros, local onde ainda os veículos cruzam por dentro d’água entre Bom Jesus – RS e São Joaquim – SC.

Pedimos apoio a toda comunidade e lideranças da Região Serrana do RS e SC para nos ajudem a articular junto aos Deputados e Senadores a inclusão desses recursos no Orçamento da União para o ano de 2022.

Att Jaziel de Aguiar Pereira/ Presidente do Conselho Municipal de Turismo de Bom Jesus – RS, Coord. Do Grupo da BR-438 Rota Caminhos da Neve e BR-285 Serra da Rocinha