Trator vira e tira vida de jovem produtor em São Joaquim

Atendendo a solicitação do Cobom de Lages, em apoio ao Samu, a Guarnição do ABTR-78 foi acionada para atender a um capotamento de trator com suposta vítima, na localidade do Boava, Interior de São Joaquim/SC. Chegando ao local foi confirmada a natureza da ocorrência sendo que a guarnição juntamente com a equipe do Samu realizou o resgate da vítima, Carlinhos Pereira de 30 anos.

A vítima, encontrava-se presa embaixo do trator, visto que de acordo com familiares o mesmo estava recolhendo lenha, quando ao fazer uma manobra o trator virou vindo a capotar. A guarnição do ABTR-78 utilizou a ferramenta combinada para realizar a extração do masculino, sendo que a avaliação da vítima ficou a cargo da equipe do Samu. Constatada a ausência de sinais vitais, a guarnição entrou em contato com o IGP, sendo que o local ficou aos cuidados da Polícia Militar.