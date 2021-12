Trânsito na Serra do Rio do Rastro já está liberado

Chegou ao fim na tarde desta quinta-feira, dia 9, os bloqueios de trânsito na Serra do Rio do Rastro, na SC-390, entre Lauro Müller e Bom Jardim da Serra. As obras de contenção que estavam acontecendo no local, e que duraram mais de 500 dias, foram finalizadas e o fluxo de veículos liberado por volta das 13 horas, antecipando o horário previsto, que era às 19 horas.

As melhorias foram realizadas em 25 pontos críticos, onde eram comuns os deslizamentos de terra e rochas. Os trabalhos são considerados a maior obra de contenção já realizada em Santa Catarina. Na manhã desta quinta-feira, o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, e a equipe da Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIE) realizou uma vistoria na Serra do Rio do Rastro antes de realizar o ato de liberação de trânsito

“Não haverá mais bloqueio. Trânsito liberado entre Bom Jardim da Serra e Lauro Müller”, comemorou Vieira, que em seguida retirou as contenções instaladas pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

Pedido por mais investimentos no turismo

A Serra do Rio do Rastro, fica dentro dos limites do município de Lauro Müller. Durante a solenidade de abertura do trânsito, a prefeita Saionara Bora destacou a importância dos trabalhos realizados no trecho para a segurança dos motoristas. Ao mesmo tempo, solicitou que o Governo de Santa Catarina seja um incentivador de investimentos no município para que a cidade não seja apenas um local de passagem de turistas. Confira o momento no vídeo abaixo:

https://youtu.be/AAf9cOzdAlg

Conforme informou a guarnição da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), do posto de Guatá, o trânsito de veículos na Serra do Rio do Rastro após a liberação está tranquilo.

Com informações Engeplus