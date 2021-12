Senar abre seleção para Curso Técnico em Agronegócio, Polo São Joaquim

Atenção São Joaquim e Região! O Sindicato Rural de São Joaquim em parceria com o Senar e Rede E-tec Brasil informam que as vagas para o Processo Seletivo do curso Técnico em Agropecuária estão abertas.

O Curso Técnico Em Agronegócio



-É reconhecido pelo MEC

– Tem duração de 2 anos

– Habilitação Técnica – Aulas práticas e semipresenciais

– Totalmente Gratuito

As vagas são limitadas, garanta já a sua: As inscrições para o Processo Seletivo serão realizadas EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO ENDEREÇO ELETRÓNICO http://www.senar.org.br/etc/ das 16h00min do dia 06/12/2021 até ás 23h59min do dia 24/11/2022.

Mais informações no 49 32330260 ou 49 998175507

Senar e Sindicato Rural de São Joaquim, na missão de levar a educação profissional ao campo